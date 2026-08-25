Η Σάμπαχ με επική ανατροπή ολοκλήρωσε τη μεγάλη έκπληξη εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Στη ρεβάνς των play off στη Μπακού, έχανε 2-1 στο 74΄ από τη Χάποελ Μπερ Σεβά, η οποία είχε επικρατήσει και στο πρώτο ματς με το ίδιο σκορ!

Εκεί όλα άλλαξαν. Ισοφάρισε σε 2-2 με τον Ραχμοναλίεφ και στη συνέχεια με γκολ του Μουταλίμοφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε το ματς στην παράταση.

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