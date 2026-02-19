Ο Χρήστος Τζόλης με γκολ στο φινάλε του πρώτου αγώνα της Μπριζ με την Ατλέτικο Μαδρίτης διαμόρφωσε το τελικό 3-3, κρατώντας ζωντανό το όνειρο των Βέλγων για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Ο Έλληνας διεθνής άσος ψηφίστηκε MVP του χθεσινού αγώνα, ενώ σήμερα, έγινε αποδέκτης ακόμη μίας διάκρισης, καθώς συμπεριελήφθη στην κορυφαία ενδεκάδα της UEFA, για τα πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης.

Η κορυφαία ενδεκάδα:

Γκρέγκορ Κόμπελ (Ντόρτμουντ), Τζούλιαν Ράιερσον (Ντόρτμουντ), Ντάβινσον Σάντσες (Γαλατασαράι), Νταν Μπερν (Νιούκαστλ), Αλεχάντρο Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν), Χρήστος Τζόλης (Μπριζ), Ορελιέν Τσουαμενί (Ρεάλ Μαδρίτης), Γκαμπριέλ Σάρα (Γαλατασαράι), Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν), Κάσπερ Χεγκ (Μπόντο/Γκλιμτ), Άντονι Γκόρντον (Νιούκαστλ)

Presenting the Team of the Week! 🥁@cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/tv90zC7SHc

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 19, 2026