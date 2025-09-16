Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι πρώτοι δύο αγώνες της League Phase του Champions League, που άνοιξαν την αυλαία της πρεμιέρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Πιο συγκεκριμένα η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε φιλοξένει την Άρσεναλ, ενώ η Αϊντχόφεν υποδέχεται την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ από το Βέλγιο.
Το πρώτο γκολ της χρονιάς στο Champions League σημειώθηκε από τη Σεν-Ζιλουάζ, με τον Ντέιβις να σκοράρει στο 9ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι.
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-0 (Cosmote Sport 6)
Γκολ:
Κίτρινες: Ράις (Άρσεναλ)
Κόκκινες:
Αθλέτικ Μπιλμπάο: Σιμόν, Γκοροσάμπελ, Βίβιαν, Παρέδες, Μπόιρο, Χαουρεγκιθάρ, Βέσγκα, Μπερενγκέρ, Σάνθετ, Ναβάρο, Ι.Γουίλιαμς
Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Μαντουέκε, Γκιόκερες, Έζε
🇪🇺 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 🆚 @Arsenal
👊 Our line-up for this evening’s @ChampionsLeague opener!#AthleticArsenal #UniqueInTheWorld 🦁 pic.twitter.com/UBCJ0ieqdG
— Athletic Club (@Athletic_en) September 16, 2025
🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘
🧱 Timber and Calafiori continue at full-back
🔙 Rice returns
⚡️ Madueke on the wing
Let’s start as we mean to go on, Gunners 👊
— Arsenal (@Arsenal) September 16, 2025
Αϊντχόφεν-Σεν-Ζιλουάζ 0-2 (Cosmote Sport 7)
Γκολ: 9′ Ντέιβιντ (Σεν-Ζιλουάζ), 39′ Ελ Χατζί (Σεν-Ζιλουάζ)
Κίτρινες:
Κόκκινες:
Αϊντχόφεν: Κόβαρ, Ντεστ, Φλαμίνγκο, Ομπίσπο, Γκασιορόβσκι, Σαϊμπάρι, Σούτεν, Φέρμαν, Πέριτσιτς, Πέπι, Φαν Μπόμελ
Σεν-Ζιλουάζ: Σέρπεν, Καλαΐλι, ΜακΆλιστερ, Μπούργκες, Λέισεν, Ελ Χατζί, Ζοργκάνε, Ράσμουσεν, Ροντρίγκες, Ντέιβιντ, Νιανγκ
It’s about rising high together ⚡️#PSVUSG #UCL pic.twitter.com/irrMm5fAuq
— PSV (@PSV) September 16, 2025
Ready to set foot on Europe’s biggest stage. 😤 #PSVSUG #UCL pic.twitter.com/PIQZLNNTe4
— Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) September 16, 2025