Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα οι πρώτοι δύο αγώνες της League Phase του Champions League, που άνοιξαν την αυλαία της πρεμιέρας στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Πιο συγκεκριμένα η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε φιλοξένει την Άρσεναλ, ενώ η Αϊντχόφεν υποδέχεται την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ από το Βέλγιο.

Το πρώτο γκολ της χρονιάς στο Champions League σημειώθηκε από τη Σεν-Ζιλουάζ, με τον Ντέιβις να σκοράρει στο 9ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι.

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Άρσεναλ 0-0 (Cosmote Sport 6)

Γκολ:

Κίτρινες: Ράις (Άρσεναλ)

Κόκκινες:

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Σιμόν, Γκοροσάμπελ, Βίβιαν, Παρέδες, Μπόιρο, Χαουρεγκιθάρ, Βέσγκα, Μπερενγκέρ, Σάνθετ, Ναβάρο, Ι.Γουίλιαμς

Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Μοσκέρα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Μαντουέκε, Γκιόκερες, Έζε

🔵 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔘 🧱 Timber and Calafiori continue at full-back

🔙 Rice returns

⚡️ Madueke on the wing Let’s start as we mean to go on, Gunners 👊 — Arsenal (@Arsenal) September 16, 2025

Αϊντχόφεν-Σεν-Ζιλουάζ 0-2 (Cosmote Sport 7)

Γκολ: 9′ Ντέιβιντ (Σεν-Ζιλουάζ), 39′ Ελ Χατζί (Σεν-Ζιλουάζ)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Αϊντχόφεν: Κόβαρ, Ντεστ, Φλαμίνγκο, Ομπίσπο, Γκασιορόβσκι, Σαϊμπάρι, Σούτεν, Φέρμαν, Πέριτσιτς, Πέπι, Φαν Μπόμελ

Σεν-Ζιλουάζ: Σέρπεν, Καλαΐλι, ΜακΆλιστερ, Μπούργκες, Λέισεν, Ελ Χατζί, Ζοργκάνε, Ράσμουσεν, Ροντρίγκες, Ντέιβιντ, Νιανγκ