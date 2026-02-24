Το θαύμα της Μπόντο Γκλιμτ… ολοκληρώθηκε στο Μιλάνο. Η ομάδα από τη Νορβηγία όχι μόνο έγραψε Ιστορία περνώντας πανηγυρικά στους «16» του Champions League, αλλά το έκανε και με άκρως πειστικό τρόπο και συγκεκριμένα με δεύτερη νίκη επί της Ίντερ επί ιταλικού εδάφους.

Μετά το 3-1 της περασμένης Τετάρτης οι «βίκινγκς» νίκησαν τους πρωτοπόρους της Serie A και στο «Σαν Σίρο» με 2-1 και με το… σπαθί τους θα βρεθούν την Παρασκευή (27/2) στην κλήρωση των νοκ άουτ. Εκεί θα βρουν απέναντί τους μία εκ των Σπόρτινγκ Λισαβόνας ή Μάντσεστερ Σίτι.

Μετά το 6-1 στο Μπακού επί της Καραμπάγκ δεν υπήρχε αμφιβολία για την πρόκριση της Νιούκαστλ. Οι «ανθρακωρύχοι» επικράτησαν και στο Σεντ Τζέιμς Παρκ με 3-2 και σε τρία 24ωρα θα μάθουν ποια από τις Μπαρτσελόνα ή Τσέλσι θα αντιμετωπίσουν στον «δρόμο» για τους προημιτελικούς.

Tα play off του Champions League:

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 4-1 (23′,76′,87′ Σόρλοτ, 48′ Καρντόσο – 36′ Ορντόνιες)

Α’ αγώνας 3-3: Προκρίθηκε η Ατλέτικο Μαδρίτης με συνολικό σκορ 7-4

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Ολυμπιακός 0-0

Α’ αγώνας 2-0: Προκρίθηκε η Μπάγερ Λεβερκούζεν με συνολικό σκορ 2-0

Ίντερ (Ιταλία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 1-2 (76′ Μπαστόνι – 58′ Χάουγκε, 72′ Εβγέν)

Α’ αγώνας 1-3: Προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ με συνολικό σκορ 5-2

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 3-2 (4′ Τονάλι, 6′ Ζοέλιντον, 52′ Μπότμαν – 51′ Ντουράν, 57΄Καφαρκουλίγεφ)

Α’ αγώνας 6-1: Προκρίθηκε η Νιούκαστλ με συνολικό σκορ 9-3

Αταλάντα (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 25/2, 19:45

Α’ αγώνας 0-2

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μονακό (Γαλλία) 25/2, 22:00

Α’ αγώνας 3-2

Γιουβέντους (Ιταλία)-Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) 25/2, 22:00

Α’ αγώνας 2-5

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 25/2, 22:00

Α’ αγώνας 1-0