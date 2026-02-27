Η UEFA ανακοίνωσε ημέρες και ώρες των αγώνων στους «16» του Champions League. Από το «μενού» ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι και το Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι.
Οι πρώτες αναμετρήσεις τις φάσεις των «16» είναι προγραμματισμένες για 10-11 Μαρτίου ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν μια εβδομάδα μετά 17-18 Μαρτίου.
Τα πρώτα ματς:
10/03 19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ
10/03 22:00 Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
10/03 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
10/03 22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
11/03 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
11/03 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισσαβόνας
11/03 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
11/03 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Οι ρεβάνς:
17/03 19:45 Σπόρτινγκ Λισσαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ
17/03 22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν
17/03 22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν
17/03 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης
18/03 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ
18/03 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα
18/03 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι
18/03 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης