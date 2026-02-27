Η UEFA ανακοίνωσε ημέρες και ώρες των αγώνων στους «16» του Champions League. Από το «μενού» ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι και το Παρί Σεν Ζερμέν-Τσέλσι.

Οι πρώτες αναμετρήσεις τις φάσεις των «16» είναι προγραμματισμένες για 10-11 Μαρτίου ενώ οι ρεβάνς θα γίνουν μια εβδομάδα μετά 17-18 Μαρτίου.

Τα πρώτα ματς:

10/03 19:45 Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

10/03 22:00 Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

10/03 22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

10/03 22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

11/03 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

11/03 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισσαβόνας

11/03 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

11/03 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

Οι ρεβάνς:

17/03 19:45 Σπόρτινγκ Λισσαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ

17/03 22:00 Άρσεναλ – Λεβερκούζεν

17/03 22:00 Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν

17/03 22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης

18/03 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

18/03 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

18/03 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

18/03 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης