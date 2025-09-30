Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια, με τα οποία άνοιξε η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Πιο συγκεκριμένα η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, μετά την εμφατική της νίκη στην πρεμιέρα με 4-1 σκορ επί της Μονακό, φιλοξενείται από την Αταλάντα, η οποία στην 1η αγωνιστική συνετρίβη με 4-0 σκορ στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.
Στο άλλο ματς, που διεξάγεται την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προέρχεται από τη «σφαλιάρα» στο ντέρμπι της Μαδρίτης (ήττα με 5-2 σκορ από την Ατλέτικο) αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι, με το συγκρότημα του Τσάμπι Αλόνσο να φτάνει στο Καζακστάν, μετά από ένα μακρύ ταξίδι 8.000 χιλιομέτρων.
Η «βασίλισσα», στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, είχε επικρατήσει δύσκολα (με ανατροπή) 2-1 της Μαρσέιγ, χάρη σε δύο γκολ του Εμπαπέ, ενώ από τη μεριά της η Καϊράτ είχε ηττηθεί με 4-1 σκορ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Η Κλαμπ Μπριζ με τρομερό γκολ του Χρηστου Τζόλη στο 38′ άνοιξε το σκορ στην έδρα της Αταλάντα.
Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ 0-1 COSMOTE SPORT 3 HD
Γκολ: 38′ Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ)
Oι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:
Αταλάντα: Καρνεσέκι, Κοσουνού, Τζιμσίτι, Αχάνορ, Μπελανόβα, Ντε Ρον, Έντερσον, Μπερνασκόνι, Κρστόβιτς, Πάσαλιτς, Λούκμαν.
Κλαμπ Μπριζ: Τζάκερς, Σάμπε, Ορδόνιες, Μέχελε, Σέις, Σάντρα, Στάνκοβιτς, Φανάκεν, Κάρλος Φορμπς, Τρεσόλντι, Τζόλης.
Καϊράτ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 COSMOTE SPORT 2 HD
Γκολ: 25′ πεν. Εμπαπέ (Ρεάλ)
Oι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:
Καϊράτ: Καλμούρζα, Ταπάλοφ, Μαρτινόβιτς, Σορόκιν, Μάτα, Αράτ, Κασαμπουλάτ, Μρίνσκι, Ζορζίνιο, Γκρομύκο, Σατπάεφ
Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ασένσιο, Αλάμπα, Χούισεν, Φραν Γκαρσία, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Μασταντουόνο, Βινίσιους, Εμπαπέ
H βαθμολογία
1.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)
2. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)
3.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)
4. Άρσεναλ 3 (2-0)
5. Ίντερ 3 (2-0)
6. Λίβερπουλ 3 (3-2)
7. Καραμπάγκ 3 (3-2)
8. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)
9. Τότεναμ 3 (1-0)
10. Ντόρμουντ 1 (4-4)
11. Γιουβέντους 1 (4-4)
12. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)
13. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)
14. Ολυμπιακός 1 (0-0)
15. Πάφος 1 (0-0)
16. Μπαρτσελόνα 0
17. Μπριζ 0
18. Κοπεγχάγη 0
19. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0
20. Γαλατασαράϊ 0
21. Καϊράτ 0
22. Λεβερκούζεν 0
23. Μάντσεστερ Σίτι 0
24. Μονακό 0
25. Νάπολι 0
26. Νιουκάστλ 0
27. Σπόρτινγκ 0
28. Ατλέτικο 0 (2-3)
29. Μπενφίκα 0 (2-3)
30. Μαρσέιγ 0 (1-2)
31. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)
32. Τσέλσι 0 (1-3)
33. Αϊντχόφεν 0 (1-3)
34. Άγιαξ 0 (0-2)
35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)
36. Αταλάντα 0 (0-4)