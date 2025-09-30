Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια, με τα οποία άνοιξε η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, μετά την εμφατική της νίκη στην πρεμιέρα με 4-1 σκορ επί της Μονακό, φιλοξενείται από την Αταλάντα, η οποία στην 1η αγωνιστική συνετρίβη με 4-0 σκορ στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν.

Στο άλλο ματς, που διεξάγεται την ίδια ώρα, η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία προέρχεται από τη «σφαλιάρα» στο ντέρμπι της Μαδρίτης (ήττα με 5-2 σκορ από την Ατλέτικο) αντιμετωπίζει την Καϊράτ Αλμάτι, με το συγκρότημα του Τσάμπι Αλόνσο να φτάνει στο Καζακστάν, μετά από ένα μακρύ ταξίδι 8.000 χιλιομέτρων.

Η «βασίλισσα», στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, είχε επικρατήσει δύσκολα (με ανατροπή) 2-1 της Μαρσέιγ, χάρη σε δύο γκολ του Εμπαπέ, ενώ από τη μεριά της η Καϊράτ είχε ηττηθεί με 4-1 σκορ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η Κλαμπ Μπριζ με τρομερό γκολ του Χρηστου Τζόλη στο 38′ άνοιξε το σκορ στην έδρα της Αταλάντα.

Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ 0-1 COSMOTE SPORT 3 HD

Γκολ: 38′ Τζόλης (Κλαμπ Μπριζ)

Oι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:

Αταλάντα: Καρνεσέκι, Κοσουνού, Τζιμσίτι, Αχάνορ, Μπελανόβα, Ντε Ρον, Έντερσον, Μπερνασκόνι, Κρστόβιτς, Πάσαλιτς, Λούκμαν.

Κλαμπ Μπριζ: Τζάκερς, Σάμπε, Ορδόνιες, Μέχελε, Σέις, Σάντρα, Στάνκοβιτς, Φανάκεν, Κάρλος Φορμπς, Τρεσόλντι, Τζόλης.

Καϊράτ – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1 COSMOTE SPORT 2 HD

Γκολ: 25′ πεν. Εμπαπέ (Ρεάλ)



Oι αρχικές συνθέσεις των ομάδων:

Καϊράτ: Καλμούρζα, Ταπάλοφ, Μαρτινόβιτς, Σορόκιν, Μάτα, Αράτ, Κασαμπουλάτ, Μρίνσκι, Ζορζίνιο, Γκρομύκο, Σατπάεφ

Ρεάλ Μαδρίτης: Κουρτουά, Ασένσιο, Αλάμπα, Χούισεν, Φραν Γκαρσία, Τσουαμενί, Γκιουλέρ, Θεμπάγιος, Μασταντουόνο, Βινίσιους, Εμπαπέ

H βαθμολογία

1.Παρί Σεν Ζερμέν 3 (4-0)

2. Μπάγερν Μονάχου 3 (3-1)

3.Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3 (3-1)

4. Άρσεναλ 3 (2-0)

5. Ίντερ 3 (2-0)

6. Λίβερπουλ 3 (3-2)

7. Καραμπάγκ 3 (3-2)

8. Ρεάλ Μαδρίτης 3 (2-1)

9. Τότεναμ 3 (1-0)

10. Ντόρμουντ 1 (4-4)

11. Γιουβέντους 1 (4-4)

12. Μπόντο Γκλμιτ 1 (2-2)

13. Σλάβια Πράγας 1 (2-2)

14. Ολυμπιακός 1 (0-0)

15. Πάφος 1 (0-0)

16. Μπαρτσελόνα 0

17. Μπριζ 0

18. Κοπεγχάγη 0

19. Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 0

20. Γαλατασαράϊ 0

21. Καϊράτ 0

22. Λεβερκούζεν 0

23. Μάντσεστερ Σίτι 0

24. Μονακό 0

25. Νάπολι 0

26. Νιουκάστλ 0

27. Σπόρτινγκ 0

28. Ατλέτικο 0 (2-3)

29. Μπενφίκα 0 (2-3)

30. Μαρσέιγ 0 (1-2)

31. Βιγιαρεάλ 0 (0-1)

32. Τσέλσι 0 (1-3)

33. Αϊντχόφεν 0 (1-3)

34. Άγιαξ 0 (0-2)

35. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0 (0-2)

36. Αταλάντα 0 (0-4)