Με τέσσερις αγώνες πέφτει απόψε η αυλαία της πρεμιέρας στη League Phase του Champions League.

Πιο συγκεκριμένα στο «Έτιχαντ» αναμετρώνται η Μάντσεστερ Σίτι και η Νάπολι, η Μπαρτσελόνα δοκιμάζεται στην έδρα της Νιούκαστλ, ενώ οι Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Σπόρτινγκ Λισαβόνας υποδέχονται τις Γαλατασαράι και Καϊράτ Αλμάτι, αντίστοιχα.

Στον πάγκο βρίσκονται για τη Σπόρτινγκ τόσο ο Βαγιαννίδης όσο και ο Ιωαννίδης.

Νωρίτερα η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη έκανε περίπατο (4-1) απέναντι στη Μονακό, ενώ χωρίς νικητή έληξε το ματς της Κοπεγχάγης του Παντελή Χατζηδιάκου με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, σε έναν αγώνα που ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός στάθηκε άτυχος.

Κι αυτό γιατί στις καθυστερήσεις η μπάλα από το σουτ του Ετσεβέρι βρήκε πάνω του και με το αυτογκόλ αυτό οι «ασπιρίνες» κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα».

Live η εξέλιξη των αποψινών αγώνων:

Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι 0-0 (Cosmote Sport 2)

Γκολ:

*Με 10 παίκτες συνεχίζουν οι Ιταλοί λόγω της αποβολής του Nτι Λορέντσο με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 20ο λεπτό

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα 0-0 (Cosmote Sport 3)

Γκολ:

Άιντραχτ Φρανκφούρτης -Γαλατασαράι 3-1 (Cosmote Sport 5)

Γκολ: 8′ Ακγκιούν (Γαλατασαράι), 37′ αυτ. Ντάβ. Σάντσες (Άιντραχτ), 45+2΄Ουζούν (Άιντραχτ), 45+4′ Μπούρκαρντ (Άιντραχτ)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Καϊράτ Αλμάτι 1-0 (Cosmote Sport 4)

Γκολ: 44′ Τρινκάο (Σπόρτινγκ)

*Χαμένο πέναλτι για τους Πορτογάλους στο 21′, με τον 18χρονο Καλμουρζά να αποκρούει την εκτέλεση του Χιούλμαντ

Tα αποτελέσματα των αγώνων που άρχισαν στις 19:45:

Μπριζ -Μονακό 4-1

(32′ Τρεσόλντι, 39′ Ονιεντίκα, 43′ Βανάκεν, 75′ Ντιακόν – 90+1′ Ανσού Φατί)

Κοπεγχάγη -Λεβερκούζεν 2-2

(9′ Λάρσον, 87′ Ρόμπερτ – 82′ Γκριμάλντο, 90’+1 αυτ. Χατζηδιάκος)

