Επεισόδια σημειώθηκαν στην Κοπεγχάγη πριν και μετά την αναμέτρηση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League ανάμεσα στην Κοπεγχάγη και τη Σπάρτα Πράγας, μόλις μία ημέρα μετά τα επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ επιτέθηκαν σε οπαδούς της ΑΕΚ, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

Στις συμπλοκές στην πρωτεύουσα της Δανίας, Τσέχοι οπαδοί επιτέθηκαν στους οπαδούς των γηπεδούχων στους δρόμους της Κοπεγχάγης. Η αστυνομία επενέβη γρήγορα και κατάφερε να σταματήσει τα επεισόδια πριν εξελιχθούν σε μεγαλύτερες διαμάχες, πραγματοποιώντας και συλλήψεις.

08.08.2023, Sparta Praha🇨🇿 attacked København🇩🇰 before match near Sektion 12, Outside CPH with 7 guys to fight in that moment. Short intense fight. Police fight stopped and arrested Sparta lads https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/M6Jr3detuL

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) August 8, 2023