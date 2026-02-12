Πλήγμα στην Άρσεναλ με τον Κάι Χάβερτς. Ο μυϊκός τραυματισμός που υπέστη ο Γερμανός δεν θα του επιτρέψει να αγωνιστεί στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια των «κανονιέρηδων» και μάλιστα θα χάσει μεταξύ άλλων και το ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου με την Τότεναμ.

Ο άσος της Άρσεναλ έχασε το βραδινό παιχνίδι της Πέμπτης (12/2) με την Μπρέντφορντ για την Premier League και θα απουσιάσει επίσης στον αγώνα του τέταρτου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας με τη Γουίγκαν την Κυριακή (15/2), καθώς και στην αναμέτρηση της επόμενης εβδομάδας με τη Γουλβς.

Το νέο πρόβλημα προστίθεται σε αυτό του Μίκελ Μερίνο, που θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου της σεζόν, καθώς υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.