Συναγερμός έχει σημάνει στην Ισπανία, καθώς ο Λαμίν Γιαμάλ αναμένεται να χάσει την πρεμιέρα των «Φούριας ρόχας» στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, λόγω του τραυματισμού του στον μηρό.

Σύμφωνα με το The Athletic, ο 18χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα θα απουσιάσει από τον εναρκτήριο αγώνα με το Πράσινο Ακρωτήριο στις 15 Ιουνίου, ενώ θεωρείται αμφίβολος και για τη δεύτερη αναμέτρηση του ομίλου απέναντι στη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιουνίου. Η Ισπανία θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων απέναντι στην Ουρουγουάη στις 26 Ιουνίου.

