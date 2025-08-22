Μεγάλο πλήγμα αποτελεί για την Εσθονία η απουσία του βασικού σέντερ της Μάικ Κότσαρ από το Ευρωμπάσκετ 2025. Ο Κότσαρ, ο οποίος αγωνίστηκε στην Μπασκόνια την περασμένη σεζόν, τραυματίστηκε στον αριστερό ώμο, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία την περασμένη εβδομάδα, με τ’ αποτελέσματα να δείχνουν πως η κατάστασή του δεν του επιτρέπει να ενισχύσει την εθνική της πατρίδας του στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του 1ου ομίλου και η τελική φάση.

Ο 28χρονος Μάικ Κότσαρ έχει υπογράψει στην ιαπωνική Γιοκοχάμα Β-Κορσάιρς, με τον νέο σύλλογό του να ασκεί πίεση για περαιτέρω εξετάσεις στην εσθονική Ομοσπονδία.

O Kότσαρ δήλωσε μετά από αυτήν τη δυσάρεστη εξέλιξη: «Παρόλο που ήθελα πολύ να παίξω στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ και να εκπροσωπήσω την Εσθονία, αυτό δεν είναι δυνατό λόγω του τραυματισμού. Εύχομαι στην εθνική ομάδα καλή επιτυχία στη Ρίγα και πιστεύω ότι είναι έτοιμη να πετύχει τους στόχους που έχετε θέσει».

Ο Ομοσπονδιακός προπονητής της Εσθονίας Χάικο Ρανούλα επισήμανε: «Φυσικά και είναι λυπηρό το γεγονός ότι ο τραυματισμός του Κότσαρ δεν του επιτρέπει να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Είναι ένας σημαντικός κρίκος τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, αλλά πιστεύω ότι η ομάδα είναι έτοιμη να μοιραστεί την ευθύνη και να το δείξει αυτό στο παρκέ στη Ρίγα».