Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί χωρίς τον Φερμίν Λόπεθ. Ο 23χρονος Ισπανός μέσος της Μπαρτσελόνα, τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπέτις, στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού του και οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε επιβεβαίωσαν τις δυσοίωνες προβλέψεις.

Διαπιστώθηκε κάταγμα στο δάχτυλο του ποδιού του και θα πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, η οποία σύμφωνα με την εφημερίδα της Βαρκελώνης Mundo Deportivo θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (19/5).

Να σημειωθεί ότι το πέμπτο μετατάρσιο, το οποίο συνδέει το μικρό δάχτυλο του ποδιού με τον αστράγαλο, είναι ένα οστό που μπορεί να υποστεί κατάγματα κόπωσης από επαναλαμβανόμενες κρούσεις ή μεγάλο χρόνο παιχνιδιού.

Ο χρόνος ανάρρωσης υπολογίζεται τουλάχιστον στους δύο μήνες.

Ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, σχεδιάζει να ανακοινώσει τη λίστα της αποστολής τη Δευτέρα 25 Μαΐου, ενώ η πρεμιέρα της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου στην Ατλάντα.