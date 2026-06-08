Με έναν αμυντικό μείον σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό του προπονητή Ρόναλντ Κούμαν θα συμμετέχει η Εθνική ομάδα της Ολλανδίας στο Μουντιάλ.
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Με έναν αμυντικό μείον σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό του προπονητή Ρόναλντ Κούμαν θα συμμετέχει η Εθνική ομάδα της Ολλανδίας στο Μουντιάλ.
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