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Σύμφωνα με πληροφορίες από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, χωρίς τον Λάουρι Μάρκανεν θα πρέπει να πορευτούν για τον επόμενο μήνα οι Γιούτα Τζαζ, αφού ο Φινλανδός φόργουορντ-σέντερ υπέστη μετατοπισμένο κάταγμα στο δεξί του χέρι.
Χωρίς τον σουπερστάρ τους καλείται να αγωνιστεί για τον υπόλοιπο Νοέμβριο και μέρος του Δεκεμβρίου η ομάδα του Σολτ Λέικ Σίτι, που έχει αυτή τη στιγμή το χειρότερο ρεκόρ στο ΝΒΑ, με απολογισμό 1-9, μετά τα πρώτα δέκα ματς της νέας σεζόν. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, εκτός δράσης θα μείνει για τον επόμενο μήνα ο Λάουρι Μάρκανεν, που υπέστη μετατοπισμένο κάταγμα στο δεξί του χέρι και δουλεύει με το ιατρικό επιτελείο.
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