Μεγάλης έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν στη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια του αγώνα ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΤΣΣΚΑ 1948, όταν οπαδοί εισέβαλαν στο γήπεδο με ρόπαλα και συγκρούστηκαν με την αστυνομία.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ΤΣΣΚΑ 1948 κοντραρίστηκαν με έπαθλο των τελευταίο εισιτήριο για το Conference League από το πρωτάθλημα Βουλγαρίας. Προς το τέλος της αναμέτρησης και ενώ το σκορ ήταν στο 0-2, οι οπαδοί των γηπεδούχων εξαγριώθηκαν από τη διαφαινόμενη ήττα της ομάδας του και εισέβαλαν στοπ 88ο λεπτό στον αγωνιστικό χώρο με ρόπαλα και άλλα… πολεμοφόδια, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις και προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Λόγω των επεισοδίων ο αγώνας διεκόπη για περίπου 15 λεπτά.

UNBELIEVABLE SCENES AT THE NATIONAL STADIUM IN BULGARIA! THE MATCH BETWEEN THE TWO CSKA’S WAS INTERRUPTED BY THE FANS WHO STARTED FIGHTING WITH THE POLICE AND BROKE MULTIPLE TV TECHNOLOGY STUFF, THE CONFUSION IS STILL GOING. HOW BAD SHOULD CSKA-SOFIA BE PUNISHED FOR THIS?? pic.twitter.com/gq67KbLXan

— LEVSKI.REPORT | Est. 2021 (@LevskiReport) May 31, 2024

