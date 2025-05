Η γιορτή για την ιστορική κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, τείνει να μετατραπεί στο απόλυτο χάος στο Παρίσι…

Χιλιάδες φίλαθλοι της PSG βγήκαν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας για να γιορτάσουν την ιστορική αυτή επιτυχία του συλλόγου.

🚨🇫🇷BREAKING NEWS:

Riots have broken out again in Paris. PSG fans have set cars on fire. The streets are in chaos.

ÚLTIMA HORA:

Han estallado disturbios de nuevo en París. Aficionados del PSG han incendiado coches. Las calles son un caos. pic.twitter.com/Zl3ITrOFRL

— Ruben Carrillo (@RubenCa66974933) May 31, 2025