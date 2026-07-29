Σύμφωνα με πληροφορίες από το εξωτερικό, η Χάποελ Τελ-Αβίβ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ντάνιελ Τάις, ο οποίος μπορεί να είχε συμφωνήσει προφορικά με τη Βιλερμπάν, ωστόσο το μέλλον του είναι ακόμη ανοιχτό, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων της γαλλικής ομάδας.

Έτοιμη να πάρει τον έμπειρο Γερμανό φόργουορντ μέσα από τα χέρια της Βιλερμπάν είναι η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, που θέλει να προσθέσει ακόμη περισσότερη εμπειρία στη front line της εν όψει της νέας σεζόν. Ο Τάις, που μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες φαινόταν ένα βήμα μακριά από τη μόνιμη μετακίνησή του στη Βιλερμπάν, πλέον φαίνεται να βρίσκεται εγγύτερα στην πόρτα της εξόδου, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Λυονέ.

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