Μεγάλο πλήγμα προέκυψε στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Ο Δημήτρης Ιτούδης χάνει για πολλούς μήνες τον βασικό ψηλό της ισραηλινής ομάδας, Μπρούνο Καμπόκλο. Ο Βραζιλιάνος σέντερ, κατά τη διάρκεια της τελευταίας προπόνησης της Χάποελ, πριν από τον εναρκτήριο αγώνα της Euroleague την περασμένη εβδομάδα εναντίον της Μπαρτσελόνα, υποχρεώθηκε ν΄ αποχωρήσει από το γήπεδο μετά από λίγα λεπτά λόγω έντονου πόνου στη μέση.

Η απόφαση πλέον είναι ειλημμένη! Ο Μπρούνο Καμπόκλο θα υποβληθεί άμεσα σε επέμβαση στη μέση και θα μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο Βραζιλιάνος είχε αντιμετωπίσει και την περασμένη σεζόν, όταν και τότε ήταν παίκτης της Χάποελ, έναν παρατεταμένο τραυματισμό στη μέση, εξαιτίας του οποίου αγωνίστηκε μόλις σε 17 αναμετρήσεις στην κανονική περίοδο και σε μία στα πλέι οφ στο Eurocup, μετρώντας 7,4 πόντους και 3,7 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Ο Καμπόκλο είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο με την εθνική Βραζιλίας στο FIBA AmeriCup το περασμένο καλοκαίρι, Είχε επιστρέψει πρόσφατα στις προπονήσεις της Χάποελ και δεν συμμετείχε στους αγώνες του Winner Cup.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ υποδέχεται στη Σόφια τη Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ισραηλινό «εμφύλιο» στη Euroleague, για την 3η αγωνιστική.