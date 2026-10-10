Μία νίκη, που όλα έδειχναν ότι την είχε στο… τσεπάκι της έχασε η Ντόρτμουντ στην επανέναρξη της Μπουντεσλίγκα, μετά το διάλειμμα των τριών εβδομάδων, ελέω Nations League.

Oι Βεστφαλοί, χωρίς τον Καρέτσα στο αρχικό τους σχήμα, προηγήθηκαν με 2-0 της Βέρντερ Βρέμης στο «Signal Iduna Park» αλλά δεν καθάρισαν το ματς και εν τέλει το πλήρωσαν στις καθυστερήσεις, βλέποντας τους «πράσινους» να παίρνουν τελικά τον βαθμό (2-2).

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