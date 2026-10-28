Η προσωπική δουλειά του Χάρι Κέιν και η πολυετής θητεία του στην Τότεναμ τον έκαναν μεγάλο ποδοσφαιριστή. Η παρουσία του στην Μπάγερν Μονάχου ήταν, όμως, ο καταλύτης της «εκτόξευσής» του στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Σε ηλικία 9 ετών χαρακτηρίστηκε ως chubby (παχουλός) από τις ακαδημίες της Άρσεναλ, που τον αποδέσμευσε. Στα 11 πήγε στην Τότεναμ και ξεκίνησε την πορεία του προς την κορυφή, καθώς καθιερώθηκε στην πρώτη της ομάδα και την εθνική Αγγλίας. Πλέον είναι βραβευμένος ως ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Από το παιδικό τραύμα της απόρριψης από την Άρσεναλ στη «Χρυσή Μπάλα».

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