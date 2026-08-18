Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να σκοράρει κατά ρυπάς με την Μπενφίκα. Ο Έλληνας κυνηγός, μέσα σε επτά λεπτά σημείωσε χατ τρικ στον διασυρμό της Κάζα Πία με 0-7 για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα είχε και ασίστ στο 0-2.

Ο διεθνής Έλληνας φορ δεν έμεινε στην ασίστ για το 2-0 της Μπενφίκα επί της Κάζα Πία. Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική βγήκε σαν άλλος… ταύρος σε υαλοπωλείο σημειώνοντας χατ τρικ μέσα σε μόλις 7 λεπτά.

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