Η Αμερικανίδα σταρ του αλπικού σκι, Λίντσεϊ Βον, η οποία αγωνίζεται στα 41 χρόνια της παρά τον σοβαρότατο τραυματισμό στο γόνατο, υπέστη σοβαρό ατύχημα και αποσύρθηκε από τον αγώνα κατάβασης στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 την Κυριακή, στην Κορτίνα ντ΄ Αμπέτσο.

Η «βασίλισσα της ταχύτητας», η Ολυμπιονίκης του 2010, έπεσε λίγο μετά το ξεκίνημα της κατάβασής της και παρέμεινε ξαπλωμένη στο έδαφος πριν της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες από ιατρικό προσωπικό, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.

Μετά την άσχημη πτώση της, η Λίντσεϊ Βον, η οποία αγωνιζόταν με κομμένο χιαστό καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά μια εβδομάδα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών, παρελήφθη από ελικόπτερο το οποίο και την μετέφερε σε νοσοκομείο.