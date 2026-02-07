Από την ανιψιά της σταρ του ιταλικού κινηματογράφου, Τζίνα Λολομπρίτζιτα ήρθε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026» η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την «οικοδέσποινα», Ιταλία.

Η Φραντσέσκα Λολομπρίτζιτα κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στα 3.000μ. πατινάζ ταχύτητας.

Ανήμερα των 35ων γενεθλίων της, η μακρινή ανιψιά της αείμνηστης ηθοποιού, σημείωσε Ολυμπιακό ρεκόρ με χρόνο 3:54.28 και ανέβηκε ένα σκαλί πιο ψηλά σε σχέση με τους Αγώνες του 2022, στο Πεκίνο, όταν ήταν δεύτερη.

Το Ασημένιο Μετάλλιο κατέκτησε η Ράγκνε Βίκλουντ από τη Νορβηγία και το Χάλκινο η Βαλερί Μαλτέ από τον Καναδά.

Pazzesca Francesca Lollobrigida, pensa il giorno del tuo compleanno vincere l’oro e fare il record olimpico pic.twitter.com/lDAKEk5Kl8 — ~Giuli ~☃️ (@GiulianaEsse_) February 7, 2026