Η Φραντσέσκα Λολομπρίτζιτα «ζευγάρωσε» τα χρυσά μετάλλιά της στο πατινάζ ταχύτητας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων «Μιλάνο-Κορτίνα 2026».

Μετά την επικράτησή της στα 3.000 μέτρα, η 35χρονη Ιταλίδα, ανιψιά της σταρ του ιταλικού κινηματογράφου, Τζίνα Λολομπρίτζιτα, πανηγύρισε την πρωτιά και στον τελικό των 5.000 μέτρων.

Η Λολομπρίτζιτα ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 6:46.17 και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ιταλία το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία της, στο αγώνισμα των 5.000 μέτρων.

Η έμπειρη αθλήτρια άφησε ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω της τη Μέρελ Κονάιν από την Ολλανδία (6:46.27), ενώ το Χάλκινο Μετάλλιο κατέκτησε η Ράγκνε Βίκλουντ από τη Νορβηγία (6:46.34).