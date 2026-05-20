Σε χειρουργική επέμβαση, για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού, υποβλήθηκε ο Φερμίν Λόπεθ. Ο μέσος της Μπαρτσελόνα τραυματίστηκε στο παιχνίδι της περασμένης Κυριακής (17/5) με την Μπέτις και έτσι θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο 23χρονος άσος είχε συμπεριληφθεί στην λίστα του Λουίς ντε λα Φουέντε και ήταν φαβορί για μία θέση στην τελική 26άδα, την ώρα που η αποστολή αναμένεται να ανακοινωθεί την προσεχή Δευτέρα (25/5).

«Η επέμβαση πήγε πολύ καλά και ήδη ανυπομονώ να επιστρέψω πιο δυνατός, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Η ζωή και το ποδόσφαιρο μπορεί να κάποια στιγμή να σου φερθούν σκληρά, όταν δεν το περιμένεις και δεν το αξίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να υποστηρίξω την εθνική ομάδα και τους συμπαίκτες μου από το σπίτι» αναφέρει σε ανάρτησή του στο Instagram ο Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος είχε 13 γκολ και 17 ασίστ τη φετινή χρονιά, συνεισφέροντας στην κατάκτηση της La Liga και του σούπερ καπ Ισπανίας από την Μπαρτσελόνα.