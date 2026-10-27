Η Παρί Σεν Ζερμέν με ιατρική ενημέρωση που έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη (27/10) ανακοίνωσε ότι ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια χειρουργήθηκε με επιτυχία.

Ο 25χρονος Γεωργιανός επιθετικός, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα εναντίον της Μπαρτσελόνα (4–2) την περασμένη Τρίτη, «υποβλήθηκε σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση για ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο δεξί γόνατο, στο νοσοκομείο ASPETAR της Ντόχα», όπως ανέφερε ο σύλλογος της γαλλικής πρωτεύουσας.

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