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Με μία σημαντική απουσία καλείται να αγωνιστεί στα επόμενα παιχνίδια της η Μπεσίκτας, καθώς νοκ-άουτ τέθηκε ο Τζέιλεν Νόουελ λόγω κατάγματος στη μύτη, με τον Αμερικανό γκαρντ να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση.

Έναν από τους κορυφαίους της παίκτες χάνει για το επόμενο διάστημα η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, αφού ο 27χρονος γκαρντ έσπασε τη μύτη του στη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του με τη Ζάλγκιρις Κάουνας, για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

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