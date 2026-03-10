Ο Ροντρίγκο υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, για να αποκαταστήσει τη ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και τον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου.

Ο τραυματισμός του διεθνή επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, στο ματς εναντίον της Χετάφε, αλλά στη «βασίλισσα» περίμεναν να υποχωρήσει το πρήξιμο στην περιοχή.

Πλέον, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βραζιλιάνου και εκτιμάται ότι θα είναι 100% έτοιμος σε περίπου ένα χρόνο.