Ο Κάσπερ Χιούλμαντ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της ρεβάνς με τον Ολυμπιακό (24/2, 22:00, COSMOTE SPORT 2 HD, Mega), στα play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League.

«Παίρνουμε το παιχνίδι πολύ σοβαρά, δεν έχει τελειώσει ακόμα», είπε ο Δανός την ώρα που οι «ασπιρίνες» είχαν επικρατήσει με σκορ 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και έχουν τεράστιο προβάδισμα πρόκρισης.

«Είναι μια καλή αρχική θέση και ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά και επικίνδυνο αν το πάρουμε πολύ ελαφρά», τόνισε ο Κάσπερ Χιούλμαντ και συνέχισε:

«Παίρνουμε αυτό το παιχνίδι πολύ σοβαρά. Δεν έχει τελειώσει ακόμα. Θα χρειαστούμε την καλύτερη δυνατή απόδοσή μας. Είναι ένας εξαιρετικός αντίπαλος. Μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα και εμπειρία στην Ευρώπη. Αλλά ακόμη και η νίκη στον πρώτο αγώνα δεν αλλάζει το γεγονός ότι προσεγγίζουμε το παιχνίδι όπως συνήθως. Θέλουμε να είμαστε προνοητικοί και να κερδίσουμε. Η ομάδα δεν έχει φτάσει ακόμα στο κορυφαίο της επίπεδο και η αυριανή ρεβάνς είναι μια ευκαιρία για περαιτέρω βελτίωση και πρόκριση στους “16”».

«Δεν θα επαναπαυθούμε στο 0-2 του πρώτου αγώνα. Πρέπει να παίξουμε σαν να είναι 0-0. Περιμένουμε τον Ολυμπιακό να βγάλει ένταση στα πρώτα 25 λεπτά. Αν ο αγώνας γίνει χαοτικός, ο αντίπαλος παίρνει ενέργεια. Η φιλοσοφία μας είναι το όπλο μας. Στόχος μας είναι αποκτήσουμε έλεγχο του ρυθμού και να παίξει επιθετικά μπροστά στους φιλάθλους μας», ανέφερε στη συνέχεια.

Μετά τον Λοίκ Μπαντέ, που θα απουσιάσει με μυϊκό τραυματισμό, ο Μάλικ Τίλμαν θα μπορούσε να χάσει τον αγώνα, καθώς δέχθηκε χτύπημα στον αστράγαλό του:

«Δεν πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να αγωνιστεί. Αλλά θα πάρουμε μια τελική απόφαση αύριο μετά την προπόνηση και τις ιατρικές εξετάσεις», είπε ο Χιούλμαντ

Ένας άλλος παίκτης που συζητήθηκε στη συνέντευξη Τύπου ήταν ο Άξελ Ταπέ. Ο 18χρονος Γάλλος έχει παίξει τέσσερις επίσημους αγώνες για την U19 και σημείωσε ένα εντυπωσιακό γκολ πριν λίγες ημέρες.

«Έχει κάνει ένα βήμα μπροστά με αυτές τις εμφανίσεις. Είμαστε ευχαριστημένοι με την εξέλιξή του. Δείχνει όλο και καλύτερος κάθε εβδομάδα. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα στο ποδόσφαιρο, οπότε θα δούμε», πρόσθεσε ο Δανός προπονητής.

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερ Λεβερκούζεν Γιάνις Μπλάσβιχ, παραδέχθηκε ότι ένα από τα δυνατά σημεία των πρωταθλητών Ελλάδας είναι οι στημένες φάσεις:

«Οι στημένες φάσεις γίνονται επικίνδυνες όταν οι σέντρες είναι καλές και υπάρχουν ψηλοί, δυνατοί παίκτες μπροστά. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με τον Ολυμπιακό. Αλλά είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Έχουμε επίσης παίκτες αυτού του επιπέδου. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση στην άμυνα από το πρώτο λεπτό, ώστε να διασφαλιστεί η πρόκριση».

Ο Μπλάσβιχ ρωτήθηκε για τον ανταγωνισμό για τη θέση μετά την ανάρρωση του Μαρκ Φλέκεν και ο 34χρονος ανέφερε:

«Δεν σκέφτομαι τόσο μακριά. Επικεντρώνομαι σε αυτόν τον αγώνα του Champions League αυτή τη στιγμή και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη σημαντικά καθήκοντα. Απλώς θέλω να βοηθήσω την ομάδα. γι’ αυτό είμαι εδώ και εκεί επικεντρώνομαι πλήρως».