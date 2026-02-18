Στη δυναμική της Τούμπας στάθηκε ο προπονητής της Θέλτα, Κλαούντιο Χιράλδες, εν όψει του πρώτου αγώνα των Γαλιθιανών με τον ΠΑΟΚ, για τα πλέι οφ του Europa League, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι οι παίκτες του πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι για να πετύχουν τον στόχο τους.

Για το πως βλέπει το αυριανό παιχνίδι: «Ξέρουμε ότι όλα μπορούν να συμβούν, είναι δύο ματς στα οποία κρίνεται η πρόκριση. Κάθε λεπτομέρεια μπορεί να στοιχίσει ακριβά. Ξέρουμε ότι όλη τη χρονιά παίξαμε καλά, δείξαμε καλό πρόσωπο σε κρίσιμες στιγμές. Ελπίζουμε και αύριο να πράξουμε το ίδιο. Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση και να είμαστε έτοιμοι για ένα μεγάλο παιχνίδι».

Για το ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς μήνες να ηττηθεί στην Τούμπα: «Κανείς δεν μπόρεσε να κερδίσει εδώ, αυτό σίγουρα είναι μία από τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε. Δείχνει και αυτό την αξία του αντιπάλου. Γενικότερα, ο αντίπαλός μας είναι μια ομάδα που δέχεται πολύ λίγα γκολ, είναι συνεπής, ξέρουν πώς να παίξει για το αποτέλεσμα. Θυμόμαστε το ματς μεταξύ μας, θα δούμε αν είναι διαφορετικά τώρα. Αλλάξαμε και οι δύο ομάδες, οπότε ξεκινάμε από το μηδέν. Ξέρουμε ότι θα είναι… δύσκολη η ατμόσφαιρα».

Για το πώς περιμένει να αγωνιστεί αύριο ο ΠΑΟΚ: «Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, θα δούμε πώς θα τους κάνουμε να υποφέρουν. Θα παίξουμε με αντεπιθέσεις. Θα προσπαθήσουμε να αντέξουμε στην πίεση που θα δεχθούμε. Σίγουρα θα έχουμε αλλαγές στην 11άδα. Θα τους ‘’χτυπήσουμε’’ εκεί που μπορούμε. Έχουμε πάει και σε άλλα δύσκολα γήπεδα. Πήγαμε σε δύσκολες έδρες. Θέλουμε να έχουμε σταθερότητα».

Για το αν η ομάδα μπορεί να χειριστεί την πίεση που έχει δημιουργηθεί εντός Θέλτα λόγω του αρνητικού σερί που ‘’τρέχει’’: «Μιλάτε για τέσσερα ματς που χάσαμε. Νομίζω δεν σκεφτόμαστε αυτό όταν προετοιμαζόμαστε. Αν θα μπουν γκολ ή όχι. Σκεφτόμαστε πως θα κερδίσουμε. Σίγουρα αν μπορούμε να βάλουμε γκολ ή να έχουμε ανέπαφη εστία είναι πολύ καλό. Είναι δύο ματς. Όπως είπα πριν, εκτός των γκολ είναι η σταθερότητα που παίζει ρόλο. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να αμυνθούμε καλά. Ελπίζουμε να παίξουμε καλά και να μη δεχθούμε γκολ».

Για το αν το αυριανό ματς είναι παρόμοιο με το ματς του Οκτώβρη: «Όχι δεν έχουμε κάποιο προβάδισμα. Δεν είμαστε φαβορί. Σε αυτό το επίπεδο παίζει ρόλο η εμπειρία, είναι παιχνίδια για ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι αντίπαλοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία, ενθουσιώδες κοινό, παίζουν καλά στο πρωτάθλημα. Ξέρουν να αντέχουν στην πίεση και να κερδίζουν. Ξέρουν να κυριαρχούν. Σίγουρα είμαστε σχεδόν ίδιες ομάδες με τότε, όμως έγιναν κάποιες αλλαγές τακτικής και από τους δύο. Σίγουρα έχουμε βελτιωθεί αμφότεροι. Αν παίζεις τρία ματς με την ίδια ομάδα, κάποια στιγμή θα υπάρχει και μία έκπληξη. Αλλάξαμε κάποιους παίκτες, έχουμε και απώλειες λόγω τραυματισμών».

Για τις απουσίες του ΠΑΟΚ: «Ναι, πρέπει να δούμε όμως σε ποιες θέσεις παίζουν αυτοί. Η απόδοσή τους δεν εξαρτάται από έναν παίκτη. Όσο πιο πολλούς παίκτες έχουν τόσο καλύτερο για αυτούς. Αλλά σίγουρα θα γίνει μία μάχη με μία ομάδα με καλά αποτελέσματα».

Για τον Ζαφείρη και την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ΠΑΟΚ: «Ναι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ελέγχει το παιχνίδι καλά. Μπορεί να παίξει είτε εξτρέμ είτε χαφ. Υπάρχει η απουσία του Σουαλιό Μεϊτέ, αλλά μαζί με τον Αλεσάντρο Μπιάνκο και τον Μαντί Καμαρά, έχουν επιλογές. Ο Ζαφείρης προσαρμόστηκε καλά και σίγουρα έχει δυναμώσει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο κέντρο. Οι επιθετικοί έχουν παραπάνω ελευθερία».

Για την καθημερινή δουλειά και τα συνεχόμενα ταξίδια: «Θέλω πάντα να κοιτάω τα ματς, το ματς με τη Χετάφε θέλαμε να το κερδίσουμε. Το ματς με την Εσπανιόλ το ίδιο. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε από τα λάθη μας. Είμαστε περήφανοι που είμαστε μετά από εννιά χρόνια στα νοκ άουτ. Να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε, όπως κάναμε στον όμιλο για να έχουμε παραπάνω ματς να παίξουμε. Δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου, είμαι ένα κομμάτι του παζλ. Σίγουρα θέλω να ευχαριστήσω τους παίκτες, τον κόσμο που κάνει τα πάντα για μας».