Από εθνικός ήρωας σε δημόσιο πρόσωπο, υπό αστυνομική προστασία. Μέσα σε λίγες ημέρες η ζωή του Χονγκ Μιουνγκ-Μπο άλλαξε δραματικά με τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Νότιας Κορέας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κοινωνικής κατακραυγής, μετά από τον αποκλεισμό της ομάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με την επιστροφή της αποστολής στην χώρα, η κατάσταση ξέφυγε για τα καλά, και έφθασε σε τέτοιο σημείο που ο 56χρονος τεχνικός αναχώρησε άρον άρον για τις Ηνωμένες πολιτείες υπό άκρα μυστικότητα.

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