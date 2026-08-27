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Στα «σαλόνια» της  Premier League με τη φανέλα της Άστον Βίλα θα αγωνίζεται πλέον ο Λέον Γκορέτσκα.

Μετά από οχτώ χρόνια και… 15 τίτλους, ο Γερμανός χαφ έμεινε ελεύθερος από την Μπάγερν Μονάχου και η κάτοχος του Europa League εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία. Ο Γκορέτσκα υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ και για πρώτη φορά στην καριέρα του θα αγωνιστεί μακριά από τη χώρα του.

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