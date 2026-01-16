Η Άστον Βίλα αναζητούσε επιθετικό και συμφώνησε με τον ατζέντη του Τάμι Έιμπραχαμ, ο οποίος επιστρέφει στην Premier League.

Σύμφωνα με την αγγλική εφημερίδα «The Times», ο 28χρονος Άγγλος επιθετικός, που παίζει δανεικός στην Τουρκία και στην Μπεσίκτας από την Ρόμα, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Μπέρμιγχαμ.

Το συμβόλαιό του με τη Ρόμα εκπνέει τον Ιούνιο του 2027. Την περασμένη σεζόν μέτρησε 45 συμμετοχές, σε όλες τις διοργανώσεις, με τη φανέλα της Μίλαν, έχοντας δέκα γκολ και επτά ασίστ στο ενεργητικό του, ενώ φέτος στην Τουρκία έχει 13 γκολ με τη φανέλα της Μπεσίκτας. Και στις δύο σεζόν δόθηκε από τη Ρόμα δανεικός.

Το ρεπορτάζ υποστηρίζει πως ο Άγγλος φορ τις επόμενες ημέρες θα ταξιδέψει στο Μπέρμιγχαμ, για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2028.