Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος για τις αναμετρήσεις με την Ριέκα και θέλει να ξεπεράσει το εμπόδιο, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

Οι Κροάτες θα παραταχθούν στις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ χωρίς κάποια αλλαγή, καθώς η Ευρωπαϊκή λίστα είναι ακριβώς η ίδια.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα της Ριέκα για τις αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ:

Ζλόμισλιτς, Τοντόροβιτς, Κόβατς, Βούτσετιτς, Όρετς, Λάσιτσκας, Ντέβεντακ, Μπόντετιτς, Ράντελιτς, Μαϊστόροβιτς, Κίτιν, Χούσιτς, Ντάντας, Κρέιλατς, Γιάνκοβιτς, Πέτροβιτς, Ιλίνκοβιτς, Ζλιμπάνοβιτς, Γιάνκοφ, Γκόγιακ, Τάκι, Φρουκ, Μέναλο, Ρουκάβινα, Εντοκίτ, Μπούτιτς, Γιούριτς, Τσοπ.