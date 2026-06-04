Μία απόφαση που ήδη συζητείται έντονα στον ποδοσφαιρικό κόσμο ανακοίνωσε η FIFA ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς οι φίλαθλοι δεν θα μπορούν να εισέρχονται στα γήπεδα με επαναχρησιμοποιούμενα μπουκάλια νερού.

Η αλλαγή εντάχθηκε στον νέο κανονισμό λειτουργίας των σταδίων και, σύμφωνα με τη FIFA, έχει ως βασικό στόχο την προστασία της ασφάλειας παικτών, φιλάθλων και προσωπικού, αποτρέποντας την πιθανή χρήση αντικειμένων που θα μπορούσαν να εκτοξευθούν στις εξέδρες ή στον αγωνιστικό χώρο.

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