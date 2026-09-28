Χωρίς τον Κόντι Χάκπο θα παραταχθεί η Ολλανδία στην Τούμπα για να αντιμετωπίσει την Ελλάδα, την 1η Οκτωβρίου (21:45), για το Nations League, όπως επιβεβαίωσε η Ολλανδική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Ο επιθετικός της Λίβερπουλ αποχώρησε τραυματίας από τη νίκη της Ολλανδίας με 2-1 επί της Σερβίας στο Βελιγράδι. Τραυματίστηκε στον αριστερό αστράγαλο πριν συμπληρωθούν 20 λεπτά αγώνα και αντικαταστάθηκε.

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