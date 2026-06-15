Μια ιδιαίτερη όσο και πρωτοποριακή απόφαση έλαβαν οι αρχές της Αργεντινής, ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλου, θέλοντας μέσω αυτής να υποχρεώσουν τους αμελείς διαζευγμένους πατεράδες να καταβάλλουν την προβλεπόμενη διατροφή για τα παιδιά τους.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Corriere della Sera, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, οι πατεράδες που δεν έχουν καταβάλει τη διατροφή για τα παιδιά τους δεν θα μπορούν να καθίσουν στις κερκίδες των γηπέδων του Κάνσας και του Ντάλας που θα αγωνιστεί στη φάση των ομίλων η Αργεντινή, κόντρα στις Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, για να παρακολουθήσουν την παρέα του Μέσι στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και φυσικά το μέτρο θα επεκταθεί και σε όσα άλλα παιχνίδια δώσει η παγκόσμια πρωταθλήτρια στη συνέχεια της διοργάνωσης.

La scelta dell’Argentina: fuori dagli stadi del Mondiale i papà che non pagano il mantenimento ai figli https://t.co/0FNxctJDNQ — Corriere della Sera (@Corriere) June 14, 2026

Με άλλα λόγια, χωρίς… επιταγή, δεν θα υπάρχει για τους αμελείς γονείς, Εθνική Ομάδα.

Πρόκειται για μία απόφαση που ανακοινώθηκε τις τελευταίες μέρες από την υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Αλεχάντρα Μοντεολίβα. Το μήνυμα είναι σαφές: «Όποιος δεν νοιάζεται για τις ανάγκες των παιδιών του, δεν μπαίνει να δει τον αγώνα».

Μια ανακοίνωση που μπορεί να προκαλεί έκπληξη, αλλά δεν αποτελεί καινοτομία στην Αργεντινή. Αυτή η απαγόρευση για το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι ένα μέτρο που ήδη ισχύει και εφαρμόζεται σε όλους τους εγχώριους αγώνες της χώρας.

Η κυβέρνηση του Μπουένος Άιρες, πριν από την έναρξη του τουρνουά, διαβίβασε στις αμερικανικές αρχές τον κατάλογο των πατεράδων που, τουλάχιστον εδώ και δύο μήνες, δεν είναι ενήμεροι με τις διατροφές που πρέπει να καταβάλλουν για τα ανήλικα παιδιά τους. Ένας κατάλογος που περιλαμβάνει περίπου 13.000 άτομα…