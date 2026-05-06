Οι Φιλαδέλφεια 76ερς θα αγωνιστούν χωρίς τον Τζοέλ Εμπίντ στον δεύτερο αγώνα των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας εναντίον των Νικς (7/5, 02:00). Ο Καμερουνέζος σέντερ δεν μπήκε στο shoot around της Τετάρτης, καθώς έχει πόνο στο δεξί ισχίο και διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο.

Στα playoffs που τρέχουν έχει αγωνιστεί πέντε φορές, ενώ είχε υποβληθεί σε επείγουσα σκωληκοειδεκτομή στις 9 Απριλίου, λίγες ημέρες πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου.

Ο Εμπίντ που είναι επτά φορές All-Star έχει μέσο όρο 25,2 πόντους, 8,0 ριμπάουντ και 5,8 ασίστ από την ώρα της επιστροφής του, ενώ την φετινή περίοδο έπαιξε 38 παιχνίδια στη regular.