Η Παραγουάη ανακοίνωσε την 26μελή αποστολή της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου). Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις οι «εκλεκτοί», με τον ποδοσφαιριστή της Στρασμπούρ, Χούλιο Ενσίσο, να αποτελεί το σημείο αναφοράς στην επίθεσή της.

Στην αποστολή του Αργεντινού ομοσπονδιακού τεχνικού Γκουστάβο Αλφάρο βρίσκεται επίσης ο μέσος της Μπράιτον, Ντιέγκο Γκόμες. Η Παραγουάη θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Τουρκία και την Αυστραλία στο πλαίσιο του 4ου ομίλου, αρχής γενομένης από τις 12 Ιουνίου, στην επιστροφή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από 16 χρόνια απουσίας.

Η πιο ενδιαφέρουσα κίνηση της αποστολής που επέλεξε ο Αλφάρο είναι η παρουσία του νεαρού αριστερού μπακ Αλεξάντρο Μαϊδάνα, ο οποίος αγωνίζεται στην Κόρδοβα της Αργεντινής και καλύπτει το κενό που άφησε ο τραυματίας Ματίας Βιγιασάντι, ο οποίος τέθηκε εκτός διοργάνωσης.