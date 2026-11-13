Πλήγμα δέχθηκε η Ιταλία εν όψει της καθοριστικής αναμέτρησης με το Βέλγιο (15/11) για το Nations League, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Ντάβιντε Φρατέζι.

Ο 25χρονος μέσος, ο οποίος σημείωσε το δεύτερο γκολ της «σκουάντρα ατζούρα» το βράδυ της Πέμπτης (12/11) στην σπουδαία εκτός έδρας νίκη επί της Γαλλίας (3-1), αποχώρησε απ’ την αποστολή λόγω μυϊκών ενοχλήσεων και επέστρεψε στον σύλλογό του.

Η Ιταλία βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου με 10 βαθμούς, όσους έχει και η Γαλλία, αλλά υπερτερεί στη διαφορά τερμάτων (+5 έναντι +3). Το Βέλγιο ακολουθεί στην 3η θέση με 9 βαθμούς, γεγονός που δίνει διαστάσεις «τελικού» στην αναμέτρηση της Κυριακής (15/11).

Για τη «σκουάντρα ατζούρα» αρκεί ακόμη και η ισοπαλία στις Βρυξέλλες, προκειμένου να εξασφαλίσει την παρουσία της στα προημιτελικά της διοργάνωσης.