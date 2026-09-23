Με μοναδικό σέντερ, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ, θα παραταχθεί η Μπασκόνια απέναντι στον Ολυμπιακό την Πέμπτη (24/9, 21:30, Novasports Prime), στην «Buesa Arena», για την πρεμιέρα της νέας σεζόν στη Εuroleague. Ο Πάολο Γκαλμπιάτι στη Media Day πριν τον αγώνα με τον Πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό επιβεβαίωσε πως δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Άλεξ Λεν.

Η ομάδα της Βιτόρια απέκτησε τον 33άχρονο Ουκρανό σέντερ στις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά ήδη υπάρχουν σκέψεις για την αποδέσμευσή του. Ο Γκαλμπιάτι απάντησε σε ερώτηση για το αν θα είναι στη δωδεκάδα για το ματς με τον Ολυμπιακό ο Άλεξ Λεν: «Δεν θα είναι στην 12άδα, καθώς αυτή θα είναι η ίδια που ήταν και στον ημιτελικό του ισπανικού Super Cup απέναντι στην Μπανταλόνα».

Για τον πρώτο αντίπαλο της ομάδας του στη Euroleague αυτή τη σεζόν, ο Γκαλμπιάτι είπε: «Είναι τρομερή ομάδα. Υπέγραψαν τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Μοντέρο, προσέθεσαν τον Εντζάι, απίστευτος αθλητής».

Για να εξηγήσει ως προς αυτά που περιμένει από τους παίκτες του να κάνουν: «Πρέπει να πάρουμε τα ριμπάουντ, να αμυνθούμε, να μοιράσουμε την μπάλα, να σκοράρουμε και να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι. Ο αγώνας μας βοηθάει να έχουμε μία εικόνα και βίντεο ώστε να βελτιωθούν οι παίκτες. Θέλουμε να κερδίσουμε, δεν πάμε για να παίξουμε».