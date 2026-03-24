Ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής Βελγίου, Ρομέλου Λουκάκου θα απουσιάσει από τα φιλικά προετοιμασίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο σε Ατλάντα και Σικάγο.

Ο 32χρονος επιθετικός, που έχει σημειώσει ρεκόρ 89 γκολ σε 124 συμμετοχές με την Εθνική, επέλεξε να δουλέψει στη φυσική του κατάσταση και δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι του Σαββάτου (28/3) απέναντι στις ΗΠΑ, ούτε στο φιλικό με το Μεξικό.

«Ο Ρομέλου προτιμά να προπονηθεί το προσεχές διάστημα με στόχο να βελτιστοποιήσει περαιτέρω τη φυσική ετοιμότητά του», ανέφερε η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της, την Τρίτη (24/3).

Ο Λουκάκου έχει αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών τη φετινή σεζόν και είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής με τη Νάπολι.

Το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική ήταν τον περασμένο Ιούνιο, στη νίκη με 4-3 επί της Ουαλίας στις Βρυξέλλες, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου είχε σκοράρει. Έκτοτε, έχασε τα επόμενα έξι διεθνή παιχνίδια του Βελγίου.