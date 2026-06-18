Ο Νεϊμάρ τέθηκε εκτός αποστολής για τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στην Αϊτή, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (20/6, 03:30) στη Φιλαδέλφεια.

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας επιβεβαίωσε την Πέμπτη (18/6) ότι ο Νεϊμάρ δεν θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή και θα παραμείνει στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ. Ο 34χρονος επέστρεψε την Τετάρτη (17/6) στις προπονήσεις για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στη γάμπα, που υπέστη στις 17 Μαΐου.

Ο Νεϊμάρ είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Εθνικής Βραζιλίας με 79 γκολ, ωστόσο δεν έχει αγωνιστεί σε διεθνή αναμέτρηση από τον Οκτώβριο του 2023. Ο έμπειρος επιθετικός απουσίασε και από την πρεμιέρα της Βραζιλίας στον 3ο όμιλο το περασμένο Σάββατο (13/6), όταν η «Σελεσάο» αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βραζιλιάνικων ΜΜΕ, το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής ομάδας αισιοδοξεί πως ο Νεϊμάρ θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στη δράση απ’ τη φάση των νοκ άουτ αγώνων κι έπειτα. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής, η Σκωτία βρίσκεται στην κορυφή του 3ου ομίλου, χάρη στη νίκη της με 1-0 επί της Αϊτής.