Η Μπαρτσελόνα έχασε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, με την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί 4-2 στο ματς για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ενώ παράλληλα οι Καταλανοί δέχθηκαν και αγωνιστικό πλήγμα.

Ο Ντάνι Όλμο αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση στον αριστερό προσαγωγό. Ο Ισπανός διεθνής μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να εξακριβωθεί το ακριβές πρόβλημα που αποκόμισε αλλά και να οριστικοποιηθεί ο χρόνος της απουσίας του από την ενεργό δράση.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr