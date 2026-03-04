Η Γαλατασαράι δεν θα έχει τη στήριξη των φιλάθλων της στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λίβερπουλ για τους «16» του Champions League, καθώς η επιτροπή εφέσεων της UEFA επικύρωσε τις ποινές που επιβλήθηκαν στον τουρκικό σύλλογο για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον αγώνα της περασμένης εβδομάδας με τη Γιουβέντους για τα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Η ποινή αφορά επεισόδια που σημειώθηκαν στο Τορίνο, όπου φίλαθλοι της Γαλατασαράι πέταξαν αντικείμενα, άναψαν πυροτεχνήματα και προκάλεσαν αναταραχή στις εξέδρες. Μάλιστα, ένας άνδρας και η κόρη του τραυματίστηκαν, όταν πυροτέχνημα εκτοξεύθηκε προς την πλευρά των οπαδών της Γιουβέντους.

Στο αγωνιστικό σκέλος, η ιταλική ομάδα, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες, κατάφερε να… ισοφαρίσει το εις βάρος της 5-2 του πρώτου αγώνα και με νίκη 3-0 να στείλει τη ρεβάνς στην παράταση. Εκεί, όμως, η Γαλατασαράι σημείωσε δύο τέρματα και εξασφάλισε την πρόκριση στη φάση των «16» με συνολικό σκορ 7-5.

Παράλληλα, η πειθαρχική επιτροπή της UEFA επέβαλε στον τουρκικό σύλλογο πρόστιμο 40.000 ευρώ για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του, ενώ απορρίφθηκε σήμερα η έφεση που κατέθεσε η Γαλατασαράι κατά της τιμωρίας της.

Η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει τη Γαλατασαράι, την Τρίτη 10 Μαρτίου (19:45), στην Τουρκία, με τη ρεβάνς να έχει προγραμματιστεί για τις 18 Μαρτίου (22:00) στο «Άνφιλντ».