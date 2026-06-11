Η Ακτή Ελεφαντοστού θα παίξει τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 χωρίς οπαδούς από τη χώρα, καθώς δεν μπόρεσε κανείς να πάρει βίζα!

Ο πρόεδρος της εθνικής επιτροπής οπαδών της χώρας, η οποία συνήθως οργανώνει τα ταξίδια, δήλωσε στο AFP ότι η πολύ αυστηρή πολιτική μετανάστευσης του Ντόναλντ Τραμπ προκαλεί προβλήματα εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Οι οπαδοί έχουν εγκαταλείψει τα ταξίδια επειδή η αμερικανική κυβέρνηση δεν θέλει οπαδούς από ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ακτής Ελεφαντοστού, στο έδαφός της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σαφείς μαζί μας, λέγοντας ότι δεν θέλουν να δουν τους οπαδούς μας», ανέφερε ο Ζουλιέν Κουάδιο Άντονις, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Οπαδών των Ελεφάντων (CNSE).

«Αυτή η κατάσταση είναι πολύ οδυνηρή για εμάς, επειδή μας εμποδίζει να εκπληρώσουμε το θεμελιώδες καθήκον μας, που είναι να υποστηρίξουμε την ομάδα μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε επιδείξει τον πολιτισμό μας και την εμπειρία μας στην κουλτούρα των οπαδών στις κερκίδες», πρόσθεσε ο επικεφαλής αυτού του οργανισμού, ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αθλητισμού.

Μόνο μερικοί αξιοματούχοι της CNSE είχαν εξουσιοδότηση να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για τις τρεις συμμετοχές της σε Παγκόσμια Κύπελλα (2006, 2010, 2014) και για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο οργανισμός συνήθως έστελνε αρκετές δεκάδες οπαδούς.

Η Ακτή Ελεφαντοστού έχει προγραμματίσει να παίξει δύο από τους τρεις αγώνες των ομίλων της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις 15 και 25 Ιουνίου στη Φιλαδέλφεια εναντίον του Ισημερινού και του Κουρασάο, αντίστοιχα. Ο δεύτερος αγώνας της, στις 20 Ιουνίου, θα διεξαχθεί στο Τορόντο του Καναδά, εναντίον της Γερμανίας.