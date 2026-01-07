Με τη ψυχολογία στα ύψη, μετά την επικράτηση επί της Ζαλγκίρις (83-79), θα παραταχθεί η Βίρτους Μπολόνια το βράδυ της Πέμπτης (8/1, 21:15) για τον αγώνα της με τον Παναθηναϊκό στο T-Center Athens.

Οι Ιταλοί θέλουν να κάνουν το απόλυτο απέναντι στους «πράσινους» στη φετινή regular season, ωστόσο στο αυριανό ματς θα παραταχθούν με μία σημαντική απουσία.

Ο Ντούσκο Ιβάνοβιτς απέναντι στο «τριφύλλι» δεν θα έχει στη διάθεσή του τον πρώην παίκτη των «πρασίνων», Λούκα Βιλντόσα.

Ο Αργεντινός γκαρντ, ο οποίος απέναντι στους Λιθουανούς σημείωσε 12 πόντους, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και δεν θα είναι σε θέση ν’ αγωνιστεί απέναντι στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν.

Ο τεχνικός των Ιταλών σε δηλώσεις του για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, επισήμανε: «Αύριο θα είναι σίγουρα ένας δύσκολος αγώνας για εμάς, επειδή θα αντιμετωπίσουμε μια σπουδαία ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός, με σπουδαίους παίκτες. Επιπλέον, έχασαν τον τελευταίο τους αγώνα στην έδρα τους, οπότε δεν θα είναι εύκολο για εμάς, επειδή θα προσπαθήσουν να ανακάμψουν. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε εξαιρετική φόρμα αυτή τη στιγμή, οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Από πλευράς παικτών, ο Σαλιού Νιανγκ επισήμανε: «Μας περιμένει ένας ακόμη δύσκολος αγώνας. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα διψάσει για τη νίκη μετά από μερικά παιχνίδια που δεν πήγαν όπως τα ήθελε. Σήμερα προσπαθήσαμε να ανακτήσουμε την ενέργειά μας όσο καλύτερα μπορούσαμε για να αντιμετωπίσουμε τον αυριανό αγώνα εναντίον μιας ομάδας υψηλού επιπέδου που πάντα καταφέρνει να αξιοποιεί την υποστήριξη των οπαδών της στην έδρα της».