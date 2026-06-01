Η αποστολή της Νότιας Αφρικής αναχώρησε με προορισμό την προπονητική «βάση» της στην Πατσούκα, εν όψει του εναρκτήριου αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το Μεξικό στις 11 Ιουνίου, αλλά χωρίς τον βοηθό προπονητή, Χέλμαν Μκαλέλε, ο οποίος δεν έχει πάρει ακόμη βίζα.

Η πτήση τσάρτερ έφυγε από το Γιοχάνεσμπουργκ με καθυστέρηση 24 ωρών, καθώς ήταν αρχικά προγραμματισμένο να «πετάξει» την Κυριακή, αλλά η αναχώρηση αναβλήθηκε, επειδή κάποια μέλη της αποστολής δεν είχαν παραλάβει τη βίζα τους, κάτι που χαρακτηρίστηκε ως διοικητικό σφάλμα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νότιας Αφρικής (SAFA).

Ο Μκαλέλε, παλαίμαχος διεθνής εξτρέμ, ο οποίος αγωνίστηκε σε 66 παιχνίδια με τους «μπαφάνα μπαφάνα», συμπεριλαμβανομένων των αγώνων στην «παρθενική» συμμετοχή τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο στα γήπεδα της Γαλλίας το 1998, θα πρέπει να ακολουθήσει αργότερα την αποστολή, αφού η αίτησή του για βίζα απορρίφθηκε αρχικά.

«Αυτοί (σ.σ. το Γενικό Προξενείο των ΗΠΑ στο Γιοχάνεσμπουργκ) αρνήθηκαν τη βίζα, αλλά δεν έδωσαν κάποια δικαιολογία. Είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις τη διαδικασία, όπου δεν λαμβάνεις πληροφορίες» δήλωσε ο πρόεδρος της SAFA, Ντάνι Τζόρντααν, στον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα της Νότιας Αφρικής South African Broadcasting Corporation και συνέχισε:

«Δεν γνωρίζουμε γιατί απορρίφθηκε, μένουμε στο σκοτάδι, αλλά ελπίζουμε ότι το θέμα θα επιλυθεί σύντομα. Όλοι οι παίκτες βρίσκονται στην πτήση και το 99% του τεχνικού επιτελείου».

Η Νότια Αφρική θα δώσει φιλικό με την Τζαμάικα την Παρασκευή, πριν αναμετρηθεί με το Μεξικό στον εναρκτήριο αγώνα του Μουντιάλ στην Πόλη του Μεξικού.

«Τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να πάμε στο Μεξικό» δήλωσε ο προπονητής της Νότιας Αφρικής, Χούγκο Μπρος, και συμπλήρωσε: «Οι τελευταίες ημέρες ήταν λίγο αγχωτικές με όλα τα προβλήματα που είχαμε, αλλά αυτά τα προβλήματα είναι πλέον πίσω μας και μπορούμε να επικεντρωθούμε σε αυτό που έρχεται. Αυτές οι 10 ημέρες περνούν πολύ γρήγορα, μόλις φτάσουμε εκεί θα αρχίσουμε να δουλεύουμε, εστιάζοντας στον πρώτο αγώνα κόντρα στο Μεξικό, οπότε ο χρόνος θα περάσει πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι όλοι ανυπομονούν να αρχίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

Η Νότια Αφρική μετέχει στον 1ο όμιλο του Μουντιάλ και θα αντιμετωπίσει ακόμη την Τσεχία (18/6 στην Ατλάντα) και τη Νότια Κορέα (24/6 στο Μοντερέι). Το αφρικανικό συγκρότημα μετέχει για τέταρτη φορά στην ιστορία του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου και στοχεύει να περάσει τη φάση των ομίλων για πρώτη φορά.