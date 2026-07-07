Την άποψή του ότι η Αίγυπτος αδικήθηκε από τη διαιτησία στον νοκ-άουτ αγώνα με την Αργεντινή, για τη φάση των «16» του Μουντιάλ, εξέφρασε ο Χοσάμ Χασάν.

Ο εκλέκτορας των «Φαραώ» εξέφρασε έντονα παράπονα για τα σφυρίγματα στο ματς, όπου η «αλμπισελέστε» πήρε την πρόκριση με μεγάλη ανατροπή, επικρατώντας με με 3-2 της ομάδας του, που ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0 μέχρι το 79′.

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