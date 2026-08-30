Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ έκανε δηλώσεις σε ισπανικό Μέσο εν όψει του αυριανού αγώνα με την Ελλάδα (31/8, 19:00) για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, με τον φόργουορντ του Παναθηναϊκού να μιλάει για τις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης και τον στόχο της «ρόχα» που δεν είναι άλλος από τη νίκη.

Ο Ισπανός φόργουορντ, υπογράμμισε ότι το παιχνίδι έχει ξεχωριστό χαρακτήρα για τον ίδιο επειδή αγωνίζεται στο ίδιο γήπεδο που παίζει τόσα χρόνια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή τη φορά θα φοράει τα κόκκινα της εθνικής του ομάδας, ένα χρώμα που, όπως σχολίασε χιουμοριστικά, «απαγορεύεται» στο συγκεκριμένο γήπεδο. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να παλέψει με όλες του τις δυνάμεις για τη φανέλα, ενώ σημείωσε ότι η ομάδα του πρέπει να αναλύσει και να διορθώσει τα λάθη του προηγούμενου ματς.

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